PSOE à frente nas sondagens mas acordos para governar podem ser difíceis

Três sondagens em Espanha apontam para um regresso do PSOE às vitórias, mas sem maioria suficiente para governar sozinho e os cenários não antecipam acordos fáceis. As eleições acontecem no próximo domingo, 28 de abril.



Na sondagem publicada pelo El Pais, Pedro Sánchez conseguirá 28,8% dos votos, o que lhe dará 129 deputados, ampliando a sua liderança face à sondagem anterior de há um mês. O PP, em segundo, ficará com 17,8% ou 75 lugares, o que a acontecer será o seu pior resultado de sempre.



O PSOE conseguirá mais assentos do que populares e Ciudadanos juntos.



Mas mesmo ganhando as eleições, Sánchez terá de conseguir acordos para garantir maioria no Parlamento. E aí há que fazer muitas contas.



Com os 33 possíveis deputados do Podemos (13,2%) e três do Compromís conseguiria 165 deputados, menos que os 176 lugares necessários para uma maioria parlamentar. Teria de se entender com outros nacionalistas ou mesmo com a Ciudadanos, que nesta fase parece pouco provável, mas garantiria 178 lugares. O PSOE não tem, como noticia o El País, fechado portas a esta possibilidade, mas Albert Rivera tem recusado essa frente.



São 350 lugares no total do Parlamento espanhol.



Também o El Mundo publicou este domingo uma sondagem em que mostra que uma coligação entre socialistas e Podemos dará entre 152 e 174 assentos. Na direita, uma ligação entre PP, com Ciudadanos, e o partido nacionalista Vox obterá, segundo esta sondagem, entre 142 e 174 deputados.



No El Mundo, o PSOE aparece também como vencedor.



A última semana da campanha poderá, assim, ser decisiva. Os líderes dos dois principais partidos – Pedro Sánchez, pelo PSOE, e Pablo Casado, pelo PP – vão defrontar-se em debates televisivos nos dias 22 e 23 de abril.



Na sondagem do El Pais, cerca de 27% dos inquiridos estavam ainda indecisos. É por isso que o papel de pequenos partidos, como os nacionalistas bascos – que poderão, segundo a sondagem do El Mundo, ter seis lugares –, pode ser decisivo.



Também no Voz de Galicia outra sondagem dá os socialistas com 137 deputados, chegando aos 170 com o Podemos.