Von der Leyen anuncia mais 4 mil milhões para financiar transição climática

um forte sinal para a liderança climática global", referiu Ursula von der Leyen, no debate do Estado da União, em Estrasburgo

As chuvas torrenciais na Alemanha e na Bélgica e os incêndios florestais que abalaram a Grécia e França, durante o verão, vieram realçar, segundo Ursula von der Leyen, a importância de "ir mais longe e mais rápido" no combate às alterações climáticas. "E vamos garantir que uma maior ambição climática venha com mais ambição social, pois deve ser uma transição verde justa", disse.



Para que a transição climática seja mais justa, a Comissão Europeia lançou no último ano um novo fundo social para o clima, a fim de ajudar a combater a pobreza energética que atinge cerca de 34 milhões de europeus.



Ursula von der Leyen sublinhou ainda que a COP26, que terá lugar em Glasgow em novembro, será "um momento decisivo para a comunidade global", porque "os atuais compromissos para 2030 não permitirão concretizar o objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 1,5 °C".



"Todos os países têm uma quota-parte de responsabilidade. A Europa contribui com 25 mil milhões de dólares por ano. Mas outras partes continuam a apresentar lacunas profundas no sentido de atingir o objetivo global", alertou.