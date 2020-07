Von der Leyen reúne-se com Merkel para tentar ultimar fundo de recuperação

"É nossa responsabilidade conjunta finalizar este pacote de recuperação sem demoras e mostrar a todos os europeus que a União está preparar para agir em benefício de todos", escreve Von der Leyen sublinhando que "alcançar um rápido e ambicioso acordo" consiste na "maior prioridade da UE ao longo das próximas semanas".

To mark the start of the EU Council Presidency, the #BrandenburgGate is shining tonight. One more hour to go and #EU2020DE is ready for take-off. Together for Europe’s recovery! pic.twitter.com/p7AWtSy4Wr