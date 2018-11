Governo italiano prepara-se para alterar meta de défice

O vice primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, mostrou-se numa entrevista aberto a repensar o valor do défice que será inscrito no orçamento para o próximo ano, depois da recusa formal de Bruxelas. Paralelamente, um oficial garante à Bloomberg que Salvini se reunirá com o primeiro-ministro Giuseppe Conte, o ministro das Finanças Giovanni Tria e o vice-primeiro ministro Luigi

Di Maio para discutir o Orçamento esta segunda-feira, com vista a rever a meta do défice.



Numa entrevista à publicação AdnKronos, que questionou se o défice de 2,4% que Itália propôs a Bruxelas está "cravado na pedra", Matteo Salvini respondeu: "Penso que ninguém está focado nisso. Se há um orçamento que faz o país crescer, o número podia ser 2,2% ou 2,6%".



Para o vice primeiro-ministro, a questão agora é ser "sério e concreto". Antes de Salvini, já um dos seus conselheiros económicos, Armando Siri, fez declarações ao jornal Il Messaggero que "uns ajustamentos" ao Orçamento podem ser considerados de forma a evitar a turbulência nos mercados de capitais. Contudo, assinalou que só algumas das medidas são passíveis de alteração, pois os eleitores contam que as promessas feitas em campanha eleitoral sejam cumpridas.



Na mesma entrevista ao AdnKronos, Salvini sublinhou mesmo que pretende concretizar uma das suas propostas de campanha já no próximo mês de Fevereiro. Por essa altura, o líder italiano espera baixar a idade da reforma.

A tomada de posição do líder italiano sucede-se à rejeição da proposta Orçamental que foi formalizada por Bruxelas na última quarta-feira, dia 21 de Novembro. Com a decisão tomada pelo colégio de comissários, foi dado o primeiro passo com vista à abertura formal de um procedimento por défices excessivos contra Itália.

(Notícia actualizada às 08:33 com informação sobre a reunião dos líderes italianos)