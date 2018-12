Centeno admite que acordo para reforma da Zona Euro é insuficiente

Mário Centeno reconheceu este sábado que as medidas acordadas pelo Eurogrupo no início da semana para o aprofundamento da integração na Zona Euro apesar de relevantes são ainda insuficientes.No último dia do congresso do Partido Socialista Europeu (PSE) que decorre desde ontem no ISCTE, em Lisboa, o ministro português das Finanças salientou que o acordo fechado pelos ministros das Finanças da Zona Euro "permitiu concretizar medidas que se arrastavam desde a crise", dando como exemplo a forma encontrada para financiar o "fundo de resolução bancária".

Todavia, o também líder do Eurogrupo frisou que as duas medidas que ainda precisam de "trabalho futuro" - fundo de garantia de depósitos (o chamado terceiro pilar da união bancária) e a criação de um orçamento comum para a área do euro - são fundamentais para a promoção da "convergência e competitividade da área do euro".





A discussão destas duas questões "levará o seu tempo a concluir", admitiu para depois sustentar que a dotação do bloco do euro de capacidade orçamental própria é um instrumento que "se for bem desenhado poderá contribuir para a sustentabilidade, promover um crescimento inclusivo em todos os países" e assim permitir que "todos os países possam prosperar".Centeno falava no âmbito de um debate a propósito do futuro de uma Europa mais sustentável, com o governante a alertar que é crucial trazer a questão da reforma da Zona Euro para o "centro do debate europeu". O estabelecimento de um orçamento comum "deve ser utilizado para unir os nossos cidadãos e não para os afastar ainda mais da política", atirou lembrando que é a "indiferença" face a estes temas que "permite que as forças populistas avancem".



O titular das Finanças sustentou ainda que a Europa de tem preparar as economias europeias "para as mudanças estruturais em curso: envelhecimento, digitalização, progresso da tecnologia". Como tal, Centeno identificou ainda a importância de reformar as instituições europeias que "sustentam a moeda única para que o euro cumpra função essencial de ser um veículo de prosperidade para os cidadãos europeus".