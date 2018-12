Conte assume negociações com Bruxelas e esforça-se por baixar o défice

Salvini e Di Maio "encostaram" o ministro das Finanças Tria que já não lidera as negociações com a Comissão Europeia acerca da proposta orçamental transalpina. É agora o primeiro-ministro Conte quem negoceia directamente com Bruxelas e que, ao mesmo tempo, tenta convencer Salvini e Di Maio a baixar a meta para o défice.

Volte-face na estratégia negocial adoptada pelo governo italiano nas conversações em curso com a Comissão Europeia. Os dois vice-primeiros-ministros italianos, Matteo Salvini (Liga) e Di Maio (5 Estrelas), decidiram que já não será o ministro italiano das Finanças, Giovanni Tria, a liderar as negociações com Bruxelas, mas o chefe do governo, Giuseppe Conte.



Em comunicado conjunto, Salvini e Di Maio notam que "Conte está a explicar à Europa as potencialidades da agenda reformista que recolocará o país (Itália) a crescer, evitando o risco de uma terceira recessão e abrindo para Itália uma melhor perspectiva de futuro". Depois de o Istat ter revelado, na sexta-feira, que a economia transalpina recuou no terceiro trimestre após 14 trimestres consecutivos de expansão, os líderes da Liga e do 5 Estrelas mantêm que é preciso um orçamento expansionista capaz de pôr Itália a crescer, contudo estão a ser dados sinais no sentido do aproximar de posições face a Bruxelas.





De acordo com o La Stampa, será o primeiro-ministro Conte a chefiar as conversações com a Comissão com vista à adopção de medidas por parte de Itália que permitam aproximar posições e evitar a concretização da abertura de um procedimento por défices excessivos contra o país e eventuais sanções decorrentes. Além de, aparentemente, retirar poderes a Giovanni Tria, os líderes da Liga e do 5 Estrelas promovem espaço para uma espécie de reinício do "diálogo construtivo" com Bruxelas.





Esta decisão surge depois de no sábado, à margem da cimeira do G20 que decorreu em Buenos Aires, Giuseppe Conte se ter encontrado com o presidente da Comissão Europeia. Jean-Claude Juncker insistiu na necessidade de revisão em baixa da meta para o défice em 2019 fixada em 2,4% do PIB propondo, segundo o La Repubblica, um défice situado entre 1,9% e 2%.