Desemprego na Zona Euro mantém-se em 8,6% em Janeiro

A taxa de desemprego na Zona Euro fixou-se em 8,6%, em Janeiro, estável em relação a Dezembro e abaixo dos 9,6% de Janeiro do ano passado, revela o Eurostat esta quinta-feira, 1 de Março. Este é o nível mais baixo desde Dezembro de 2008.





Também na União Europeia, a taxa de desemprego se manteve estável num mínimo de Outubro de 2008, em 7,3%, o mesmo valor registado em Dezembro. Um ano antes, em Janeiro de 2017, a taxa de desemprego no bloco regional estava nos 8,1%.