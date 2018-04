Espanha ultrapassa Itália em PIB per capita

A sua opinião

mais votado Anónimo Há 1 hora Os mercados, incluindo o laboral, já nos disseram que mesmo com taxas de juro, no mercado monetário e de capitais, muito baixas ou até negativas, o custo de oportunidade de sobreempregar e sobrepagar factor trabalho não justificável, resulta em grave crise de sustentabilidade e equidade porque a inovação e o empreendedorismo e investimento àquela associados são as bases da criação de valor e representam, nos tempos que correm, o grosso dessa criação de valor que já não se faz tanto como anteriormente com base no factor trabalho mas antes com base no factor capital e que por conseguinte representa cada vez mais oportunidades a não desperdiçar em termos de lucros, mais-valias, dividendos e royalties sobre propriedade intelectual, por oposição ao tendencialmente obsoleto salário mais benefícios conexos, vulgo direitos adquiridos do ofertante tradicional de factor trabalho de eras passadas. E estes últimos são lamentavelmente a única preocupação da cartilha do PCP e aberrações similares.

Camponio da beira Há 44 minutos O e monarquia gastava cerca de metade do que gastava o nosso rei cavaco, o que em precapita deva quase dez vezes mais aos portugueses.foi esta gentinha que deu cabo do país.

Anónimo Há 1 hora Os da geringonça querem o melhor de dois mundos. Riqueza sem conseguirem criar valor.

Anónimo Há 1 hora Os salários ou o custo do trabalho em Portugal são mais reduzidos do que noutras economias mais ricas e desenvolvidas do que a portuguesa, mas o que se passa é que aí as empresas gozam de economias de escala que as empresas portuguesas só atingiriam se se internacionalizassem. E o que é facto é que muito raramente isso acontece porque sindicatos e esquerda não deixam que se reúnam as condições para que tal aconteça. Por outro lado, e não menos importante, há que salientar que o sector empresarial dessas economias mais ricas e desenvolvidas tem uma muito maior alocação de capital com grande incorporação de tecnologia de ponta, económica e eficiente, que poupa enormemente em factor trabalho. Uma coisa é ter 200 assalariados a ganhar 1000 outra é ter 50 a ganhar 2000 para produzir o dobro do que se consegue produzir empregando os primeiros. Agora, sem fazer nada disto e sem obedecer a estas regras económicas, também se pode decretar salário de 2000 para os 200. Enquanto der.