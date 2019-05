O vice-presidente da Comissão com a tutela do euro, Valdis Dombrovskis, e o comissário para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, assinam a carta enviada esta quarta-feira, 29 de maio, para Giovanni Tria, ministro italiano das Finanças, que não inclui qualquer exigência de medidas corretivas, já que estas só serão solicitadas dentro de uma semana (além de Itália, também França, Bélgica e Chipre vão receber cartas da Comissão).



A carta, a que a imprensa teve acesso, salienta que Itália "não fez os progressos suficientes ao longo de 2018 para respeitar os critérios da dívida". As regras previstas no PEC estabelecem que o país tem de reduzir o défice estrutural em 0,6 pontos percentuais e diminuir anualmente a dívida em 1/20 da diferença entre o atual nível (132%) e o teto de 60% do PIB estipulado pelas regras. A dívida pública italiana, a segunda mais elevada na Zona Euro, só atrás da Grécia, era de 131,4% do PIB em 2017 e cresceu para 132,2% em 2018, sendo que as projeções de Primavera da Comissão estimam um aumento para 133,7% neste ano e para 135,2% em 2020.



Dado que no ano passado a dívida voltou a aumentar em vez de recuar, a Comissão Europeia quer agora que Tria explique quais os "fatores relevantes" que explicam o porquê desta trajetória ascendente notando, porém, que o PEC atribui margem aos Estados-membros em questão para apresentarem "outros fatores" que justifiquem o incumprimento. Roma tem até à próxima sexta-feira, 31 de maio, para responder.



Além da possível abertura de um novo procedimento por défices excessivos (PDE, que tem de ser aprovado pelo Conselho Europeu), a Comissão poderá aplicar uma coima de até 3,5 mil milhões de euros a Itália, medida que para ser adotada exige aprovação pelo conjunto dos ministros das Finanças da União.



Mas se durante o braço de ferro, no inverno passado, entre Roma e Bruxelas a propósito da proposta orçamental italiana - a primeira a ser chumbada pela Comissão - a instituição liderada por Jean-Claude Juncker admitiu instaurar um PDE a Itália com base em previsões que apontavam para o incumprimento das regras, agora existem dados concretos que confirmam o não cumprimento, pelo que ganha força o cenário de Itália perder autonomia orçamental.



(Notícia atualizada às 16:45 com mais informações)

Como era já esperado, a Comissão Europeia enviou uma carta ao governo italiano em que exige explicações sobre o incumprimento das regras europeias, em particular o porquê de a dívida pública ter continuado a aumentar em vez de diminuir como estipula o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC).Na missiva, o órgão executivo da União Europeia confirma estar a ponderar preparar um relatório sobre a dívida pública italiana que poderá abrir caminho à abertura de um procedimento disciplinar ao país. A acontecer, tal decisão será tomada a 5 de junho, dia em que a Comissão Europeia faz recomendações aos Estados-membros tendo por base as projeções de Primavera. Uma hipótese que ficará dependente da capacidade transalpina para prestar explicações consideradas satisfatórias por Bruxelas.