Salvini admite falar com Berlim e Paris sobre défice e põe juros em queda acentuada

O líder da Liga mostrou disponibilidade para dialogar com a Alemanha e França para assegurar flexibilidade para um défice orçamental mais elevado. Mercados reagiram positivamente com juros italianos a 10 anos a recuarem para mínimos de mais de duas semanas.

Matteo Salvini quer aproveitar o antecipado reforço da representação da Liga (extrema-direita) no Parlamento Europeu para depois encetar conversações com as autoridades de Berlim e de Paris a fim de garantir flexibilidade para fechar 2019 com um défice superior ao inicialmente acordado com Bruxelas.





A abordagem aparentemente conciliatória do líder da Liga e vice-primeiro-ministro italiano foi bem recebida nos mercados, levando a taxa de juro associada à dívida pública transalpina a 10 anos para mínimos de 7 de maio.