Centeno não vê razão para que ritmo de redução da dívida pública seja tão lento

O governador do Banco de Portugal não encontra justificação para que a dívida pública em percentagem do PIB não tenha registado um ritmo de redução semelhante à privada, dada a conjuntura económica e as condições das finanças públicas.





Reconhecendo que Portugal conseguiu "mais do que muitos países europeus" depois da crise das dívidas soberanas de 2011-2013, ao reduzir o peso no produto interno bruto, "é verdade que [a dívida pública] tem diminuído mais lentamente do que as privadas", sublinhou na conferência de imprensa de apresentação do boletim económico de março. E esse, continuou Mário Centeno, "é um desequilíbrio que não podemos continuar a ter".



O ex-ministro das Finanças referiu que para "o ritmo de redução da dívida pública, não há nenhuma justificação económica e financeira para que não seja superior neste momento ao da dívida privada", lembrando que "foi a dívida pública que respondeu à crise da covid."



De acordo com os dados conhecidos esta sexta-feira, a dívida pública fixou-se em 113,9% do PIB em 2022, 11,5 pontos percentuais abaixo do ano anterior e abaixo dos 115% previstos pelo Governo no Orçamento do Estado para este ano.