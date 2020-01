Costa afirma que ambientalistas têm de rejeitar proposta do PSD do IVA da eletricidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que, quem está empenhado no combate às alterações climáticas, não pode aceitar a proposta "irresponsável e injusta socialmente" do PSD de redução generalizada do IVA da eletricidade para consumo doméstico.

António Costa falava no final das Jornadas Parlamentares do PS, em Setúbal, num discurso em que criticou a proposta do PSD para a redução do IVA da eletricidade para consumo doméstico de 23 para 6% a partir de julho.





Um ponto em que António Costa também apontou uma alegada contradição de algumas forças políticas que se batem contra as alterações climáticas, mas que também poderão apoiar essa proposta dos sociais-democratas.