"Estamos a dar uma segunda oportunidade ao PS de aprovar a proposta apresentada pelo BE de descida faseada do IVA da energia, o que tem um impacto concreto e relevante na vida das pessoas", afirmou Catarina Martins, realçando que, tendo em conta o poder de compra do país, a energia em Portugal é atualmente "uma das mais caras da Europa".Depois, a coordenadora do BE abordou concretamente a crítica de Mário Centeno quanto às consequências orçamentais da redução do custo da eletricidade, defendendo que a redução faseada do IVA - "agora para a taxa intermédia e mais tarde para a mínima" - permitiria "acomodar com tempo o impacto orçamental dessa descida", contrariando assim o argumento do ministro das Finanças.É então que surge o contraponto de Catarina Martins: "Em relação a temas de responsabilidade para todos os partidos, uma matéria que não tenho visto abordada com a força que devia é a do sistema financeiro. O ministro das Finanças está muito preocupado com a descida do IVA, mas, mesmo que não fosse [de implementação] faseada, esta proposta [do BE] não vai além, por exemplo, das injeções [de capital] no Novo Banco que o Governo se propõe fazer".Reforçando esse raciocínio, a coordenadora do BE continuou: "O que o BE propõe, precisamente porque é preciso responsabilidade no Orçamento de Estado, é que não haja mais injeções no Fundo de Resolução e no Novo Banco porque elas não têm definido o montante exato - são genéricas, o Governo vai injetando e nunca é debatido no Parlamento o que se passa".É por isso que a intenção do Bloco, "haja ou não injeção extraordinária, é que este Orçamento deixe claro que não autoriza nenhuma injeção no Fundo de Resolução - até porque o Parlamento ainda nem conhece a auditoria feita ao resultado da última - e que uma próxima injeção que o Governo precise fazer tenha que ir ao Parlamento em diploma próprio, para se poder decidir quanto, porquê e em que moldes".Catarina Martins recomenda, assim, "que se aprove uma norma que diga que qualquer injeção futura no Fundo de Resolução tem que passar antes pelo Parlamento" e conclui com um apelo: "Isso dava mais credibilidade à democracia e às opções orçamentais que estamos a fazer. Seria uma normal de responsabilidade e transparência muito importante e peço a todos os partidos para a aprovar".