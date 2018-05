Certificados de poupança do Estado captam mais de 100 milhões em Abril

Os certificados do tesouro continuam a captar poupança. As subscrições dos Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC) aumentaram ligeiramente, em Abril, compensando as saídas nos certificados de aforro. No total, o Estado captou mais de 100 milhões de euros com estes instrumentos de dívida para o retalho.



Os portugueses aplicaram 127 milhões de euros em CTPC, no mês passado, de acordo com a informação divulgada no Boletim Estatístico do Banco de Portugal. Já o montante investido em certificados de aforro (CA) baixou em Abril, mantendo a tendência de resgates dos últimos meses. O "stock" em CA caiu em 13 milhões de euros, para 11.892 milhões de euros.



As subscrições nos CTPC continuam, assim, a ser suficientes para compensar os resgates nos CA, com os certificados do tesouro a captarem mais de 100 milhões de euros pelo quarto mês consecutivo. Contas feitas, os certificados de poupança permitiram ao Estado financiar-se em 114 milhões de euros, através destes produtos.