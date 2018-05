Russell Boyce/Reuters

O endividamento da economia portuguesa recuou 1,2 mil milhões de euros de Fevereiro para Março graças à diminuição da dívida do sector privado, uma vez que o sector público deu um contributo negativo. Dentro dos privados foram as empresas que ajudaram para este resultado. O endividamento da economia corresponde actualmente a 369,9% do PIB, o valor mais baixo desde o período pré-troika."A redução do endividamento do sector privado materializou-se numa redução do financiamento externo às empresas", explica o Banco de Portugal na nota de informação estatística divulgada esta terça-feira . Nas empresas privadas o endividamento diminuiu de 261,5 mil milhões para 260,3 mil milhões de euros.Já o endividamento do sector público aumentou ligeiramente: foram cerca de mais 100 milhões de euros. "Este aumento traduziu-se num acréscimo do endividamento externo e junto das próprias administrações públicas, parcialmente compensado pela redução do financiamento concedido pelo sector financeiro e pelas empresas", assinala o Banco de Portugal.No bolo total dos 719,7 mil milhões de euros, o endividamento do sector privado continua a ser superior ao endividamento público. Os privados têm uma dívida de 401,6 mil milhões de euros enquanto o endividamento do sector público está nos 318,1 mil milhões de euros.Fazendo o rácio entre o endividamento e a dimensão da economia, o PIB, é possível concluir que em Março o peso do endividamento da economia portuguesa foi o mais baixo desde o quarto trimestre de 2010. Nesse trimestre tinha sido de 365,61% e durante todo o período de ajustamento foi superior a este valor.(Notícia actualizada pela última vez às 12h08)