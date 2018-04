Centeno: “Não vamos colocar em risco” sucesso da economia

Num artigo de opinião publicado esta segunda-feira no jornal Público, o ministro das Finanças enumera os feitos alcançados por este Executivo no que às contas públicas diz respeito. E deixa um aviso claro: “não vamos colocar em risco” o sucesso alcançado.

Mário Centeno enaltece, num artigo de opinião publicado no Público, os feitos conseguidos nas contas públicas portuguesas, salientando que o "défice ficou 1.000 milhões de euros abaixo do previsto há um ano no Programa de Estabilidade", realçando que "metade deste resultado deveu-se à menor despesa em juros, a outra metade foi possibilitada pelo crescimento económico."

O ministro das Finanças sublinha que "temos que nos preparar para o futuro. Não podemos perder mais uma oportunidade" e, depois de um extenso texto onde descreve o que foi feito ao nível dos apoios sociais, da saúde, da dívida, do crescimento, do investimento e do défice, termina deixando um aviso: o caminho está traçado e não vai haver marcha atrás.