A rápida evolução, que acompanha a tendência europeia, é uma reação à mudança de posicionamento do BCE. Após uma década de compras massivas de dívida e juros em mínimos históricos, a autoridade monetária vai acabar com as aquisições líquidas de títulos no início de julho e assim subir taxas no final desse mês.



O objetivo é travar a inflação, que já ultrapassou os 8% na Zona Euro. A turbulência nos mercados em reação ao anúncio foi notada pelo banco central liderado por Christine Lagarde, que se encontrou ontem de emergência e anunciou que vai acelerar o desenho de uma nova ferramenta anti-crise para impedir a "fragmentação".