Medina revê em alta crescimento da economia para 2,7% este ano

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta sexta-feira uma revisão em alta do crescimento da economia portuguesa. Em vez dos 1,8% avançados no Programa de Estabilidade, o Governo estima agora que o produto interno bruto (PIB) cresça 2,7% este ano."Os últimos dados conhecidos apontam para que economia portuguesa venha a crescer em torno de 2,7% este ano muito acima do que tínhamos previsto que era de 1,8%", referiu Fernando Medina, à saída da reunião do Ecofin, em Bruxelas.Segundo o governante, esta revisão em alta do crescimento "permite assegurar que a economia portuguesa está e continuará a estar com um mercado de emprego forte, com um nível de emprego historicamente alto para o que conhecemos e registamos crescimento médio dos salários de 8%".(Notícia em atualização)