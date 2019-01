Portugal faz parte do grupo de países da Zona Euro que a Moody's espera que tenham uma ligeira redução de custos com juros no refinanciamento da dívida, em conjunto com a Áustria, Alemanha e Holanda.

Portugal faz ainda parte do grupo de países da Zona Euro que a Moody's espera que tenham uma ligeira redução de custos com juros no refinanciamento da dívida, em conjunto com a Áustria, Alemanha e Holanda.



Apesar destas perspetivas positivas, a Moody's recordou que Portugal se mantém entre os países com mais riscos para as contas públicas devido aos bancos. "Mesmo em países como a Alemanha, França e Holanda, estamos a registar eventos relacionados com o sistema bancário como fator-chave de risco, ainda que em níveis mais baixos", realçou a agência.



No geral, a Moody's avalia a situação da zona euro como "estável" e "apoiada num crescimento ainda saudável".



Numa nota, a empresa recordou que "a maioria das ações de 'rating' de 2018 foram positivas e, atualmente, 15 países da zona euro têm um 'outlook' [perspetiva] estável, enquanto quatro contam com um 'outlook' positivo". Pela primeira vez desde 2007, nenhum país conta com uma perspetiva negativa", realçou a agência.



Citado nessa nota, o vice-presidente da Moody's, Steffen Dyck, referiu "ainda que o crescimento económico na Zona Euro deva desacelerar em 2019, manter-se em 1,9%, robusto o suficiente para apoiar o financiamento".



No entanto, para este responsável, "tensões crescentes no comércio e uma economia global em desaceleração estão entre os riscos externos mais fortes às condições macroeconómicas benignas" que estimam para a Zona Euro este ano.

