Moody’s não mexe na qualidade da dívida portuguesa

A agência de notação financeira Moody’s optou por não elaborar relatório sobre a dívida soberana de Portugal, que retirou do "lixo" no passado mês de outubro.

Bloomberg

A Moody’s decidiu não se pronunciar sobre o "rating" da dívida soberana de longo prazo de Portugal, que se mantém assim no último último nível do grau de investimento de qualidade – 'Baa3' –, mantendo também o outlook estável.

Apesar de estar agendada uma possível mexida no "rating" ou na perspectiva para a evolução da qualidade da dívida portuguesa, a Moody's decidiu não se pronunciar.



Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.



No passado dia 12 de outubro, recorde-se, a Moody’s retirou Portugal do chamado "lixo". Ou seja, sete anos e três meses depois de ter colocado a dívida soberana portuguesa no patamar de investimento especulativo, retirou-a dessa categoria.



A Standard & Poor’s e a Fitch já tinham retirado Portugal do lixo em 2017, em Setembro e em Dezembro, respectivamente, ao passo que a canadiana DBRS manteve sempre o país acima desse patamar. A decisão da Moody's, em outubro de 2018, fez com que as três principais agências de rating do mundo passassem a ter a dívida portuguesa no grau de investimento de qualidade.

(notícia atualizada às 22:23)