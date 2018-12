o saldo acumulado até ao final de Setembro não reflecte o efeito do pagamento do subsídio de Natal. Essa operação irá traduzir-se num "aumento significativo da despesa com pessoal e das prestações sociais (pensões)" no último trimestre, notava o INE.



Segundo as Finanças, os subsídios de Natal devem piorar o saldo em cerca de 2.980 milhões de euros.

Recorde-se que, este ano, o subsídio de Natal deixou de ser pago em duodécimos ao longo do ano e voltou a ser pago integramente aos funcionários públicos em Novembro.



No entanto, também há um efeito positivo. O impacto do accionamento do mecanismo de recapitalização contingente do Novo Banco no saldo irá diluir-se quando se considera o seu peso no PIB anual.





Recentemente, numa conferência da Ordem dos Contabilistas Certificados, o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, reiterou o objectivo de melhoria das contas públicas ao afirmar que em Portugal "temos que habituar-nos a ter as contas públicas em ordem, porque essa é a situação de normalidade". Para o último trimestre são esperadas algumas pressões em torno do saldo orçamental, que não deverão, contudo, colocar em causa um resultado em termos anuais mais favorável do que o projectado pelo Ministério das Finanças", escreveram os técnicos do Parlamento na última nota da execução orçamental.

Este marco histórico reflecte a melhoria gradual das contas públicas desde o pico de défice orçamental registado em 2010, ainda que com alguns percalços devido a ajudas aos bancos. Numa altura em que o défice caminha para o equilíbrio, é normal que se comecem a registar excedentes com o aproximar do final do ano.Contudo, o quarto trimestre deverá ser penalizador para a execução orçamental de 2018 uma vez queO Governo reiterou na proposta do Orçamento do Estado para 2019 que prevê um défice orçamental de 0,7% do PIB este ano. No entanto, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) prevê que Mário Centeno faça outro brilharete ao estimar um défice de 0,5% . A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) não quantifica, mas também antecipa um saldo melhor