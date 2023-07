Portugal com o quinto maior excedente orçamental na UE. Dívida com terceiro maior corte

Leia Também Excedente das contas públicas recua para 722 milhões de euros em maio

Portugal ficou, no primeiro trimestre deste ano, entre os países da União Europeia com um excedente orçamental mais elevado, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.Tal como já avançado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), o saldo das contas públicas fixou-se em 1,2% do produto interno bruto (PIB) nos primeiros três meses deste ano, face a um défice de 9,1% do PIB no último trimestre de 2022.Este valor coloca Portugal entre os seis Estados-membros com um excedente mais generoso. À frente de Portugal ficaram Chipre (+4,8%), Dinamarca (2,8%), Países Baixos (2,4%) e Irlanda (1,4%).Do lado oposto da tabela estão com défices elevados estão Itália, Hungria e Bélgica com valores acima dos 10% do PIB.O excedente de 1,2% do PIB corresponde a 761,3 milhões de euros. O INE explicou na informação divulgada a 23 de junho que a receita cresceu a um ritmo de aumento da receita mais de duas vezes do da despesa quando comparado com igual período de 2022.No entanto, este excedente inédito no primeiro trimestre de um ano poderá sofrer um desgaste acentuado já no segundo trimestre, uma vez que parte dos efeitos de medidas com impacto na despesa só se farão sentir mais à frente.Os dados do gabinete de estatística da União Europeia divulgados esta sexta-feira mostram também que Portugal ficou entre os países que mais cortou no rácio da dívida em percentagem do PIB no último ano.Assim, e de acordo com a informação disponibilizada, Portugal reduziu o rácio da dívida em quase 11 pontos percentuais no primeiro trimestre deste ano face a igual período do ano passado. Nos primeiros três meses de 2023, a dívida fixou-se nos 113,8% do PIB, quando em 2022 foi de 124,6% do produto.Em termos nominais o stock de dívida atingiu no final de março deste ano os 279.303 milhões de euros, quando em igual período do ano passado tinha sido 275.983 milhões de euros.Apesar deste recuo expressivo no primeiro trimestre do ano, Portugal mantém-se no clube dos três países mais endividados da União Europeia apenas atrás da Grécia e Itália, mas já muito próximo de Espanha.No final do ano passado, a dívida pública em percentagem do PIB fixou-se nos 113,9%, e a previsão mais recente do ministro das Finanças para o conjunto deste ano já aponta para valores " abaixo dos 105% " do PIB.(Notícia em atualizada com mais informação às 10:55)