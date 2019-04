O Governo apresentou o Programa de Estabilidade 2019-2023, mostrando o cenário macroeconómico com que conta para os próximos quatro anos. O jornalista do Negócios, Tiago Varzim, explica-lhe o que está em causa.

O Programa de Estabilidade 2019-2023 projeta uma contínua melhoria das contas públicas, ainda que com menos ambição do que o documento do anterior. Mas há um ponto em que o ministro das Finanças quer fazer um "brilharete": compromete-se não só a cumprir a regra europeia do saldo estrutural como a ir além da meta já este ano. Nas contas do Governo, a carga fiscal mantém-se em níveis máximos e o investimento público em níveis mínimos na próxima legislatura.