PSD Madeira: voto é contra, mas Albuquerque admite que pode sempre mudar

há 29 min. 11h25

"Não é uma lista de mercearia. É aumento do salário mínimo e das pensões", responde Leão

O ministro das Finanças recusa a ideia de que este Orçamento é "uma lista de mercearia" apontada pelo deputado do PSD, Duarte Pacheco.



"Não é uma lista de mercearia. Creches gratuitas não é uma lista de mercearia; aumento extraordinário das pensões não é uma lista de mercearia", respondeu João Leão, que se dirigiu ainda à deputada do BE, Mariana Mortágua, sobre as nove propostas que o partido apresentou para viabilizar o Orçamento do Estado para 2022.



"A proposta inicial do OE 2022 já apresentava um conjunto de medida que o BE valoriza", começou por referir o ministro das Finanças, para logo a seguir passar ao ataque. "O BE não valoriza o aumento dos salários? O último orçamento que o BE aprovou foi de 20 euros e agora propomos 40", atirou João Leão. "O último OE que o BE aprovou não previa um aumento dos salários da Função Pública. O BE é contra?" questionou o ministro.



Na resposta ao deputado dos "Verdes" sobre as offshore, o ministro das Finanças prometeu para o próximo ano dados sobre a cobrança de receita adicional com o agravamento do IMT e IMI para as empresas com edifícios sedeados em paraísos fiscais.