Face à previsão de outubro, inscrita no Orçamento do Estado para 2019, verifica-se que o défice orçamental ficou bem acima do previsto: era suposto ter sido de 1.304 milhões de euros, menos 779 milhões de euros. Mas o ministro das Finanças já disse que em contas nacionais o resultado deverá ficar ligeiramente melhor do que a meta de 0,7% do PIB. Ao que o Negócios apurou, as Finanças estão a trabalhar com uma estimativa entre os 0,5% e os 0,6%.



Receitas crescem acima da despesa



Segundo o Ministério das Finanças, a receita cresceu 5,2%, um ritmo acima do verificado na despesa pública, que avançou 4,5%. A explicar o bom comportamento da receita está a atividade económica, reconhece o Executivo. Olhando apenas para os impostos, o aumento foi de 4,9%. As Finanças atribuem o bom ritmo ao comportamento da coleta de IRS, que subiu 5,6%, do IVA, que aumentou 4,1% e do IRC, que rendeu mais 10,2%.



"A evolução positiva da receita fiscal, apesar da redução das taxas de IRS e da manutenção das principais taxas de imposto, reflete o bom momento da economia portuguesa," lê-se no comunicado do Ministério.



A somar ao bom andamento da economia, esteve o bom comportamento do mercado de trabalho. Com a taxa de desemprego a recuar acima do inicialmente previsto, e com um bom contributo da criação de emprego, as receitas de contribuições sociais surpreenderam pela positiva. O Ministério diz que a subida foi de 7,6%.



Finanças esforçam-se por mostrar gastos com saúde



No comunicado enviado às redações, o Ministério das Finanças faz questão de sublinhar os gastos com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e como estes ultrapassaram as verbas inicialmente previstas. Dá conta de um aumento da despesa de 4,9% no ano passado, o equivalente a mais 470 milhões de euros, uma subida "acima do crescimento de 3,1% previsto no Orçamento do Estado de 2018".



Além disso, recua a 2015 para mostrar uma subida da despesa na ordem dos 12%, o que representa 1.045 milhões de euros – um valor próximo da contenção verificada entre 2010 e 2015, durante o período do programa de resgate da troika. "O SNS representou a grande aposta do Estado em termos orçamentais", defende o Governo.



É que a qualidade e disponibilidade dos serviços de saúde públicos tem sido um dos pontos de maior pressão política, com diferentes administrações hospitalares a serem substituídas. Da esquerda à direita parlamentar, todos têm exigido ao Executivo mais verbas para reforçar os equipamentos e os serviços de saúde disponibilizados à população.



Numa resposta às críticas, o Governo destaca o aumento de 580 milhões de euros nos gastos com pessoal do SNS, "mais 17% do que em 2015, ultrapassando o anterior máximo de 2009." Atribui um aumento da despesa à contratação de novos profissionais, à "melhoria das condições de trabalho", com a valorização das horas extra, horas de qualidade e o regresso à jornada de 7 horas de trabalho.



Diz que foram admitidos cerca de 8.500 profissionais de saúde entre 2015 e 2018, "entre os quais cerca de 2.400 médicos e 4.030 enfermeiros". Nota ainda o aumento da despesa com medicamentos, meios de diagnóstico e outros serviços, que empurrou a despesa com fornecimentos e serviços externos em mais 463 milhões de euros, uma subida de 9%.



(Notícia atualizada às 17h10)

