Veja cinco cenários para a votação do Orçamento do Estado na Assembleia da República.

Há muitos cenários possíveis para a aprovação do Orçamento do Estado, mas poucos são plausíveis à luz da informação atual. Como a informação que circula fora do Ministério das Finanças é ainda pouca, o melhor mesmo é guardar os prognósticos para o final do jogo. O Negócios apresenta aqui cinco cenários, do mais provável ao mais improvável. Por simplificação, avalia-se em cada um apenas a posição do partido que assume o papel decisivo, seja ele o Bloco, o PCP ou o PSD. Não é futurologia, é informação para pensar o futuro.