Festivais vão beneficiar do mecenato cultural

O Governo está a apostar em várias medidas de apoio à cultura e não esquece os festivais. A versão preliminar da proposta do OE2021, a que o Negócios teve acesso, estipula que as organizações de festivais vão poder beneficiar do novo regime de mecenato cultural, também contemplado no documento.



Desta forma, os donativos a festivais poderão ser usados para obter benefícios fiscais, os quais vão passar por uma majoração de 10 pontos percentuais das despesas a contar para o IRS ou IRC, podendo chegar aos 20 pontos percentuais caso "as ações ou projetos tenham conexão direta com territórios do interior". Esta é uma medida importante para o setor, depois de, este ano, a maioria dos festivais em Portugal não se ter realizado por causa da pandemia.



Isenção de IUC para veículos pesados alargada a artes do espectáculo



A versão preliminar da proposta que deverá ser entregue, esta segunda-feira, na Assembleia da República, prevê ainda uma isenção do Imposto Único de Circulação (IUC) para os veículos pesados, com peso bruto superior a 3500 kg, cuja actividade esteja relacionada com as artes do espectáculo ou diversão itinerante.