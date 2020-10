Ir ver os Circolando (e 5 outras ideias) neste fim de semana em que não se pode circular

20.20

Como assinalam vinte anos enquanto Circolando, André Braga e Cláudia Figueiredo quiseram voltar ao passado. Não de uma forma revivalista, mas antes para identificar pontos que não ficaram esgotados ou suficientemente explorados. Neste "20.20", o que se procura é traçar um presente e um futuro com aquilo que o passado não deixou fechado. A criação está no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, até domingo. A equipa criativa admite que este ano atípico em muito contribuiu para a reflexão necessária. Fica sobretudo uma questão: Como se cria e se produz arte daqui em diante?





Leia Também Cinco sugestões imperdíveis para “cultivar” neste fim de semana

VERTIGO – A MULHER QUE VIVEU DUAS VEZES

Por falar em passado, este é um programa ideal para todos os apreciadores de clássicos do cinema. Neste domingo, o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, exibe às 16h00 uma das obras-primas de Alfred Hitchcock, numa versão restaurada em 4K. "Vertigo – A Mulher que Viveu Duas Vezes" não teve o melhor acolhimento no ano de estreia, em 1958, mas o tempo tem-lhe consolidado o estatuto de filme incontornável. Um mistério para descobrir (ou redescobrir) no grande ecrã.





Leia Também De desenho a “Memorial”: cinco sugestões para o fim de semana

QUATRO CONTOS DE GABRIEL ABRANTES

Distinguido em vários festivais internacionais, o imaginário desenvolvido pelo cineasta Gabriel Abrantes nas suas curtas-metragens está agora à distância de uma ida ao cinema. Ambientes futuristas ou distópicos, com robôs, cientistas ou personagens ingénuos, marcam as quatro curtas deste programa especial: "Freud Und Friends", "Uma Breve História de Princesa X", "Os Humores Artificiais" e "As Extraordinárias Desventuras da Menina de Pedra".

Leia Também Festivais vão beneficiar do mecenato cultural





FESTIVAL TERMÓMETRO

Descobrir novos talentos da música nacional é uma das missões que o Festival Termómetro cultiva há 26 edições. Neste ano, o programa estende-se por oito cidades e está preparado para ter uma versão "online", caso a evolução da pandemia possa trazer ainda mais limitações. Esta edição arranca hoje às 21h30 em Castelo Branco, no Cine-Teatro Avenida, com três bandas e Surma como artista convidada. A iniciativa parte depois para Matosinhos, Aveiro, Tabuaço, Sesimbra, Portimão, Figueira da Foz e Oeiras até meados de dezembro.







Leia Também Governo cria regime especial para mecenato cultural e reforça incentivos fiscais

AD EXTRA

Em fim de semana de movimentos condicionados no país, é sobre a política europeia de livre circulação de pessoas que se fala em "Ad Extra". A criação de Túlio Rosa e Beatriz Cantinho parte de fotografias tiradas durante a queda do muro de Berlim, para contrastá-las com as imagens feitas recentemente em Melilla, na fronteira entre Espanha e Marrocos. O objetivo é mostrar que a mesma Europa, que acentua a liberdade interna de movimentos, está também a endurecer as suas fronteiras externas. O espetáculo apresenta-se às 21h00 no espaço da Mala Voadora no Porto, no âmbito de uma programação assinada pela galeria berlinense Hosek Contemporary.





DES KNABEN WUNDERHORN

Degustar "iguarias celestes" é o desafio que Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, preparou para estes dias. Não se trata de uma iniciativa gastronómica mas antes de um concerto comentado da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pela maestrina Joana Carneiro. Marcado para as 21h00, o evento traz "Des Knaben Wunderhon", sinfonia composta por Gustav Mahler. A soprano Ana Quintans completa este cartaz.