Cinco propostas culturais para ‘escapar’ à rotina

LÍNGUA

Apresenta-se como um espetáculo para "ouvir com os olhos" e pretende levar o público a questionar-se como será viver sem a linguagem falada. Com o trabalho em cena este fim de semana no Teatro Carlos Alberto, no Porto, a companhia Estrutura transforma as palavras em gestos. São dadas a conhecer histórias de pessoas não ouvintes e curiosidades sobre a Língua Gestual Portuguesa, para evidenciar muitas das dificuldades vividas no quotidiano.





13ª FESTA DO CINEMA FRANCÊS

Mais um ano, mais uma Festa do Cinema Italiano. A 13ª edição arranca em Lisboa, com o quartel-general instalado no Cinema UCI do El Corte Inglés. Neste domingo, um dos filmes em exibição é "Il Peccato – Il Furore di Michelangelo". Realizado por Andrei Konchalovsky, explora a vida do pintor e escultor italiano, em especial a sua relação com o mármore branco, do qual nasceram obras intemporais como a estátua de David.

SÓ EU ESCAPEI

Quatro mulheres conversam, no jardim de uma casa, sobre o estado do mundo e, em especial, sobre os efeitos das alterações climáticas. Com um elenco de referência – Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia Breia e Maria Emília Correia -, o Teatro Aberto, em Lisboa, leva novamente a cena um texto de Caryl Churchill. A encenação de João Lourenço procura evidenciar o lado profético da obra, lançando uma reflexão sobre o futuro da humanidade.





ESTRO/WATTS – POESIA DA IDADE DO ROCK

Quanta poesia há no rock? Através da música, falamos dos mais diferentes temas, da morte à guerra, do amor à solidão. Gonçalo Amorim do Teatro Experimental do Porto e Paulo Furtado (mais conhecido como The Legendary Tigerman) juntam-se em palco no Teatro Rivoli, no Porto, para explorar essa dualidade entre o rock e a prática poética. Neste domingo, também será possível assistir ao espetáculo sem sair de casa, numa versão "online".

PREFERIA ESTAR EM FILADÉLFIA

A Mostra de Teatro de Almada está de volta, para a 24ª edição, trazendo 22 espetáculos de grupos de teatro amador e profissional do concelho. Neste fim de semana, uma das propostas é o trabalho da associação cultural Ninho de Víboras. Em "Preferia Estar em Filadélfia", perante uma morte, quatro amigos são forçados a comparecer no funeral. É deste modo que se reconstroem os percursos de vida de cada um deles e como se entrecruzam.