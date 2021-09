Governo com folga de 1.800 milhões para negociar OE

Segundo as contas do Conselho das Finanças Públicas, sem considerar novas medidas de política o défice cai para 2,4% do PIB no próximo ano. Até à meta de 3,2% definida pelo Governo ainda há uma margem significativa para negociar com a oposição.

