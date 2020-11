Iniciativa Liberal volta à carga com proposta de redução do IVA para comida de bebés

A Iniciativa Liberal apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para o próximo ano que pretende baixar para a taxa reduzida do IVA, de 6%, produtos de alimentação infantil que mantêm ainda a taxa máxima do imposto.

Em causa estão alimentos como purés de fruta ou sopa para bebés que estão à venda em supermercados e farmácias e o objetivo do Partido é mais uma medida que incentive "a natalidade e desonere as famílias", o que "para além da importância face à carga fiscal a que estas estão sujeitas e pouco incentivo à natalidade, é especialmente relevante na presente conjuntura", lê-se na nota justificativa que acompanha a proposta entregue no Parlamento.

Já no ano passado a Iniciativa Liberal tinha apresentado uma proposta idêntica e o partido chegou mesmo a dá-la como aprovada durante as votações na especialidade. Verificou-se mais tarde que tinha havido um erro dos serviços e que o PS afinal tinha mesmo inviabilizado a proposta. O CDS, Chega e PCP votaram a favor e os restantes partidos abstiveram-se.