Proposta do Iniciativa Liberal para descer IVA de comida de bebés, afinal foi chumbada

Na confusão das votações do Orçamento na especialidade, uma proposta do Iniciativa Liberal que tinha sido dado como aprovada pelos serviços do Parlamento, foi, afinal, chumbada, com os votos contra do PS, que veio entretanto reclamar.

A proposta de alteração ao Orçamento do Estado apresentada pelo Iniciativa Liberal (IL) e que pretendia garantir a redução do IVA de 23% para 6% para os produtos de alimentação para bebé nos casos em que suportam ainda a taxa máxima de imposto foi, afinal, chumbada pelo Parlamento, porque o PS votou contra. O equivoco resultou de um erro dos serviços do Parlamento, confirmou ao Negócios fonte oficial do IL.