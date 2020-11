João Oliveira deixa alerta ao Governo: "Estamos numa situação muito pior"

A pressão do PCP para o Governo ceder em áreas que vão além do Orçamento do Estado fez-se sentir ao máximo. João Oliveira argumentou que o orçamento tem de ser apenas uma parte da estratégia para responder à atual situação do país e por isso é preciso que o Executivo altere as "normas gravosas" da legislação laboral, aumente de forma mais significativa o salário mínimo e avance com a privatização de empresas como os CTT.



Estamos numa situação muito pior", frisou.A pressão do PCP para o Governo ceder em áreas que vão além do Orçamento do Estado fez-se sentir ao máximo. João Oliveira argumentou que o orçamento tem de ser apenas uma parte da estratégia para responder à atual situação do país e por isso é preciso que o Executivo altere as "normas gravosas" da legislação laboral, aumente de forma mais significativa o salário mínimo e avance com a privatização de empresas como os CTT. Depois, defendeu que o orçamento tal como está não dá a resposta necessária em termos orçamentais, daí o partido ter apresentado mais de 300 propostas de alteração ao documento. "Torna-se ainda mais urgente utilizar todos os recursos para responder aos problemas dos trabalhadores", argumentou.



Depois, defendeu que o orçamento tal como está não dá a resposta necessária em termos orçamentais, daí o partido ter apresentado mais de 300 propostas de alteração ao documento. "Torna-se ainda mais urgente utilizar todos os recursos para responder aos problemas dos trabalhadores", argumentou.

No arranque do debate de especialidade, João Oliveira, deputado do PCP, deixou desde já um aviso ao Governo: desde a apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2021, até ao início do debate de especialidade, esta sexta-feira, "a situação não é a mesma". "