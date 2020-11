Mortágua: "Este Governo opta por fazer o mínimo possível"

O debate de especialidade sobre o Orçamento do Estado para 2021 já arrancou, esta sexta-feira. Mariana Mortágua, deputada do BE, manteve-se firme na crítica ao documento, acusando o Governo de fazer "o mínimo possível, só o mínimo possível, na última hora." Sem cedências do Executivo na aprovação das 12 propostas dos bloquistas, o BE vai manter o voto contra na votação final global, prometeu.



Mariana Mortágua argumentou que o OE 2021 é curto para responder à maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial e lembrou que a opinião do Conselho Económico e Social, Conselho das Finanças Públicas e Unidade Técnica de Apoio Orçamental é unânime: os planos orçamentais do Governo não são expansionistas, falhando por isso em dar apoio à economia. "Este Orçamento não acrescenta crise à crise mas não faz mais nada", frisou a deputada.





"As consequências económicas da segunda vaga não foram acauteladas", criticou, "o Governo continua a rejeitar qualquer solução estrutural para o Serviço Nacional de Saúde", lamentou. Depois, recordou as 12 propostas do BE para a discussão na especialidade e garantiu que sem cedência por parte do Executivo, o BE vai manter o voto contra o documento.



"O BE apoiará um Orçamento que responde à crise, não contam connosco para um Orçamento que falhe ao país", rematou.