Leão apresenta Orçamento do Estado. Assista em direto

Veja a conferência de imprensa com a apresentação do Orçamento do Estado no Ministério das Finanças.

A carregar o vídeo ... Leão apresenta Orçamento do Estado. Assista em direto Negócios 09:25







Assine já 1€/1 mês



... Em direto: Apresentação do Orçamento de Estado para 2021 https://t.co/tJyKhjI3G7 — República Portuguesa (@govpt) October 13, 2020

Leão apresenta Orçamento do Estado. Assista em direto









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.