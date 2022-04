Medina esclarece que TAP recebe 990 milhões de euros este ano

Leia Também Governo prevê injeção de mais 600 milhões de euros este ano na TAP

"O valor previsto para a TAP é de 970 milhões de euros, está inscrito no orçamento", disse Fernando Medina, esclarecendo que os 600 milhões que estavam previstos no Programa de Estabilidade "é o valor em contas nacionais"."Há uma parte deste valor que já foi contabilizado no défice e, portanto, não será de novo contabilizado no défice", explicou o ministro das Finanças na conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2022.O esclarecimento surge depois depois de ter sido notada a discrepância que havia entre o dinheiro inscrito no Programa de Estabilidade (600 milhões) e o valor que decorre do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia para a companhia aérea portuguesa (990 milhões).