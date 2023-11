OE2024: PS vai aprovar mais de 20 propostas da oposição esta quinta-feira

Leia Também Governo reúne-se com PAN e Livre à última hora

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, anunciou que os socialistas vão aprovar, esta quinta-feira, mais de 20 propostas da oposição durante o debate na especialidade. O deputado garantiu que as propostas aceites são da autoria de todos os partidos à exceção do Chega."Desde já gostava de adiantar que neste debate na especialidade, com a abertura que o Partido Socialista tem tido para aprovar propostas da oposição que permitam melhorar o Orçamento, só hoje vamos aprovar mais de 20 propostas da oposição de diferentes partidos, excluindo naturalmente aquele do partido da extrema-direita anti-sistema democrático", revelou Brilhante Dias.O anúncio foi feito antes ainda do arranque dos trabalhos no plenário da Assembleia da República. As votações vão começar no início da tarde desta quinta-feira e prolongam-se até à próxima terça-feira.Sobre o âmbito das propostas, o socialista não adiantou muito referindo apenas que são de "âmbitos muitos diferentes" como a administração pública, a organização dos serviços públicos, saúde e o funcionamento de empresas públicas. De fora, para já, fica a questão fiscal."Penso que esta é a primeira dimensão apenas do Orçamento, a parte fiscal virá mais à frente, mas é com gosto que digo que o Grupo Parlamentar, na análise que fez, hoje e amanhã voltarei a dar outro número", esclareceu.Este ano foi batido o recorde de submissão de pedidos de alteração à proposta do Orçamento do Estado. Foram apresentadas pelos partidos mais de 1900 propostas. Entre os partidos da oposição, o Governo reuniu este ano apenas com o Livre e PAN , na última quarta-feira, um dia antes do início dos trabalhos no Parlamento.