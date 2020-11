Oposição aprova cinco milhões para o Pinhal de Leiria

Foi mais uma coligação negativa na votação do Orçamento do Estado para o próximo ano que decorre esta tarde no Parlamento: contra a vontade do PS, que votou contra, a oposição aprovou uma proposta de alteração que prevê que ficam assegurados cinco milhões de euros para a recuperação e rearborização do Pinhal de Leiria e de outras matas de gestão pública.

A proposta partiu do PSD e do PEV, sendo que o Partido Ecologista os Verdes conseguiu ainda fazer aprovar outras duas regras. Desde logo, que o produto resultante da venda da madeira ardida, nos últimos incêndios ocorridos no Pinhal de Leiria, é integralmente destinado à reflorestação desta Mata Nacional.

Por outro lado, ficou também decidido que ao longo do próximo ano o Governo assegura o reforço de meios humanos de intervenção na Mata Nacional de Leiria. O objetivo deverá ser o de "atingir o dobro dos funcionários atualmente em funções naquele espaço florestal, enquanto subsistem os programas e projetos de reflorestação do Pinhal de Leiria".

A proposta do PSD prevê ainda a criação de um portal eletrónico de acesso geral onde é divulgada a informação sobre o prosseguimento das ações de recuperação da Mata Nacional de Leiria.