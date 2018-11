PS propõe alteração para carrinhas não serem penalizadas no ISV

O grupo parlamentar do PS apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) para evitar que as carrinhas sejam penalizadas em sede de imposto sobre veículos (ISV).

A proposta dos deputados socialistas defende a derrogação em 2019 da disposição do Código do ISV que estipula que aos automóveis ligeiros de utilização mista, com peso bruto superior a 2500 kg, lotação mínima de sete lugares, incluindo o do condutor, e que não apresentem tracção às quatro rodas, permanente ou adaptável, seja aplicável uma taxa intermédia de ISV correspondente a 50% do imposto resultante da tabela que abrange os automóveis de passageiros. O PS pretende que a taxa intermédia a aplicar seja de 40% do imposto.A medida visa, dizem os socialistas, "atenuar o aumento previsível" do valor de ISV a pagar pelos proprietários de carrinhas.