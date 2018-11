PSD vai apresentar texto que PS, PCP e BE aprovaram em 2018 relativo aos professores

O líder do PSD afirmou esta quinta-feira que a proposta orçamental do seu partido relativa aos professores vai ser a repetição do texto que o PS, PCP e BE aprovaram no orçamento de 2018 e que o Governo não cumpriu.

"O PSD tem uma proposta concreta e a proposta concreta do PSD é repetir o texto exactamente igual aquele que o PS PCP e BE aprovaram no ano passado. O PS o PCP e o BE aprovaram um texto que está no Orçamento de 2018 que o Governo não cumpriu e que segundo diz o BE e o PCP aquilo resulta de um acordo para contar integralmente o tempo", afirmou Rui Rio.

O presidente do PSD, que se deslocou a Castelo Branco para participar numa reunião à porta fechada com militantes do partido, sublinhou que, em relação aos professores, a proposta concreta para o Orçamento do Estado de 2019 é fazer o óbvio: "Ora aqui têm a vossa própria proposta, votem se faz favor. é um teste à coerência desses três partidos".