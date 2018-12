Professores arriscam não ter progressão nas carreiras em 2019

Sem a aprovação da "solução legal que assegure a consideração integral do tempo de serviço", as pretensões dos professores podem ficar sem resposta no caso de haver nova intervenção parlamentar ou até presidencial.

As alterações introduzidas no debate da especialidade no Orçamento do Estado obrigam o Governo a voltar às negociações com os professores. No entanto, um eventual veto presidencial ou chumbo parlamentar do decreto-lei pode inviabilizar o reconhecimento da contagem do tempo de serviço para efeitos na progressão na carreira durante o ano de 2019.

O diploma que reconhece dois anos, nove meses e dezoito dias de tempo de serviço aos professores deve ser aprovado na próxima reunião do Conselho de Ministros. No entanto, uma fonte do Governo citada pelo Público esta segunda-feira, 3 de Dezembro, reclama que os partidos limitaram-se a "uma verdadeira rábula sobre a carreira dos professores", lembrando que "o que foi aprovado não acrescenta nada, é igual ao que estava no Orçamento [para] 2018".