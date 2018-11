Costa: Propostas do PCP e BE sobre professores demonstram razão do Governo

António Costa voltou a atacar o posicionamento do PSD na questão dos professores, sobretudo por os sociais-democratas proporem "uma norma exactamente igual à que foi aprovada no ano passado, mas sem o voto deles".

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro defendeu, este sábado, que as propostas do PCP e Bloco de Esquerda sobre tempo de serviço dos professores demonstram também que o Governo teve razão na interpretação daquilo que estava efectivamente inscrito no Orçamento deste ano, avança a Lusa.



Esta posição foi assumida por António Costa na abertura das Jornadas Parlamentares do PS, em Portimão, numa parte do seu discurso dedicada à questão dos professores em que, além das referências ao Bloco de Esquerda e ao PCP, também voltou a visar a actuação política do PSD.



Perante os deputados do PS, António Costa procurou defender o significado preciso da norma orçamental em vigor este ano, na qual se estipula que o Governo deve contar o tempo de serviço dos professores antes congelado, tendo em conta as capacidades financeiras do país.