PSD vai votar contra OE2022. Governo pressionado a entender-se à esquerda

O PSD anunciou esta sexta-feira que vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022), entregue pelo Governo no Parlamento. O líder social-democrata, Rui Rio, lamenta que o OE2022 não tenha "uma estratégia de longo prazo" e passa a bola à esquerda para viabilizar o documento.



"Vou propor à direção nacional do PSD o voto contra o Orçamento do Estado. É um voto contra porque, de uma forma geral, é um orçamento que segue uma lógica de continuidade e não tem uma estratégia de longo prazo", referiu Rui Rio, à saída da reunião com o Presidente da República sobre o OE2022.





Para Rui Rio, a proposta do Governo "não privilegia aquilo que é importante, que é o apoio ao tecido produtivo e às empresas". "Tem lá algum dinheiro que é o do PRR, mas o dinheiro do orçamento propriamente dito é muito escasso, na ordem dos 160 a 170 milhões de euros. Não é isso que faz diferença rigorosamente nenhuma", argumentou.(em atualização)