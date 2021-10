Vieira da Silva: “Ninguém sairia reforçado com eleições antecipadas”

Conjugar as negociações do Orçamento do Estado com as da lei laboral “não é o mais desejável”, até porque há pontos sensíveis para a perceção externa, mas Vieira da Silva não acredita que no final do processo a legislação deixe de ser “equilibrada”. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o ex-ministro do Trabalho e da Segurança Social dos governos de José

