O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o diploma que prevê a recuperação de uma parte do tempo de serviço congelado a diversas carreiras gerais, acelerando as suas progressões.De acordo com as explicações do Governo, militares das Forças Armadas e da GNR, magistrados e oficiais de Justiça verão o tempo reconhecido em três fases: 1 de Junho de 2019, 1 de Junho de 2020 e 1 de Junho de 2021, o que não estava claramente previsto nas propostas originais "O racional que foi definido estabelece uma relação de equidade com as carreiras gerais", referiu a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, na conferência de imprensa posterior à reunião de Conselho de Ministros. "É o racional que representa 70% do tempo de um módulo padrão necessário para progressão".Na prática, a aplicação desta regra "dá origem a um número distinto de anos, meses e dias", referiu. Isto porque nem todas as carreiras têm o mesmo ritmo de progressão.As propostas iniciais apresentadas aos sindicatos, que o Negócios noticiou na terça-feira , prevêem por exemplo que os militares recuperem menos do que dois anos, que os oficiais de justiça recuperam pouco mais do que um ano ou que os magistrados possam recuperar até um máximo de três anos e meio.(Notícia em atualização)