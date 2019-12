Ao contrário do que era esperado, o Governo só vai apresentar uma proposta para aumentos salariais na função pública na próxima quarta-feira. Ano 2020 será de "regresso à normalidade", disse a presidente do STE, Helena Rodrigues, à saída de uma reunião no Ministério da Modernização Administrativa.

Era expectativa dos sindicatos ouvir, já nesta primeira reunião (das três possíveis até à apresentação da proposta de orçamento do Estado), uma proposta do Governo para a atualização de salários dos funcionários públicos. Mas à saída, a representante do STE, que foi o primeiro sindicato a ser recebido, disse não ter ouvido qualquer número relacionado com aumentos salariais. Questionada sobre qual o indicador que será usado pelo executivo, Helena Rodrigues disse apenas que isso será conhecido na próxima quarta-feira.



Na proposta apresentada pelo Governo está previsto, como era de esperar, o "regresso à normalidade" das progressões, "sem qualquer faseamento"., resumiu Helena Rodrigues. Segundo o articulado apresentado aos sindicatos, a partir de 2020 "é retomado o normal desenvolvimento das carreiras (...) passando o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito a ser feito na sua totalidade". Nesse sentido, "serão considerados os pontos ainda não utilizados" pelo trabalhador e que tenham sido acumulados durante o período em que as carreiras tiveram congeladas.



Questionada o aumento médio de 2,9% que o Governo prevê para o próximo ano - decorrente das progressões -, Helena Rodrigues contrapôs com a reivindicação do STE: "Não conheço esse valor. Nós pedimos aumentos de 3%", disse. Abaixo desse valor, disse, "é difícil de aceitar".



Sobre a pré-reforma, que o Governo admite avançar no próximo ano, a sindicalista disse que o secretário de Estado também não apresentou qualquer verba.



(Notícia atualizada com mais informação às 17:32)

O Governo só vai apresentar na próxima quarta-feira uma proposta para aumentos salariais na Função Pública em 2020, segundo divulgou esta segunda-feira a presidente do STE, Helena Rodrigues."O Governo apresentou uma proposta de articulado relativamente às matérias de Administração Pública que irão constar do Orçamento do Estado, [mas] não tivemos ainda qualquer sinal quanto às remunerações, [só] será na próxima quarta-feira", disse aos jornalistas a dirigente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), à saída de uma reunião com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto.