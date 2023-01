Governo não recebeu pedidos de reembolso de despesas com teletrabalho na Função Pública

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, referiu esta terça-feira que o Governo ainda não recebeu, até ao momento, nenhum pedido de reembolso de despesas de trabalhado dos funcionários públicos. Ainda assim, reconhece que 21 mil funcionários da Administração Pública continuam em teletrabalho."A informação de que dispomos é que estão 21 mil trabalhadores da Administração Pública em teletrabalho e não temos registo de pedidos de reembolso", anunciou a ministra da Presidência, em audição na comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, na Assembleia da República.Para a ministra, esta ausência de pedidos de reembolso pode estar relacionada com uma certa "falta de conhecimento" por parte dos funcionários públicos sobre os seus direitos em matéria de teletrabalho. E garantiu que, se houvesse pedidos de compensação por acréscimo de despesas em teletrabalho, o Governo "teria cumprido" a lei.A lei prevê que as