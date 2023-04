Retroativos de 1% na Função Pública não terão retenção na fonte

Os retroativos dos aumentos de 1% na Função Pública, correspondentes aos meses de janeiro a abril, que serão pagos em maio, não terão retenção na fonte, segundo clarificou esta quarta-feira o Governo à Fesap.





"Foi-nos dito e está no projeto de diploma que de janeiro a abril não haverá retenção na fonte para os trabalhadores que beneficiam do aumento de 1%", disse José Abraão.



"Haverá em maio as novas tabelas que irão vigorar dois meses, maio e junho, e em julho entrará em vigor outro modelo".





A ideia é que "o aumento de 1% não se traduza numa redução do salário" líquido mensal.





Antes, Cristina Torres, da Frente Comum, tinha já dito aos jornalistas que o Governo não evoluiu na sua proposta sobre aumentos salariais intercalares. "O Governo não aumenta os salários dos trabalhadores de forma a responder às necessidades que os trabalhadores sentem porque não quer", disse.



Os aumentos já aplicados foram de 52 euros na maioria dos casos e de 2% para remunerações acima dos 2.600 euros.





O objetivo é que em maio os salários de 730 mil trabalhadores tenham aumentos adicionais de 1%, e de mais 80 cêntimos no valor do subsídio de refeição.



Os aumentos continuam a ser mais alto para pessoas com salários mais baixos. Nas contas do Governo, em pouco mais de um terço dos casos (35%) serão com este reforço de 8%, acima da inflação média de doze meses do ano passado.



Outras estatísticas do Governo acrescentam agora que, considerando ainda a valorização adicional das carreiras gerais, 380 mil trabalhadores, mais de metade do total, têm um aumento de 100 euros.



José Abraão voltou a chamar a atenção para o facto de alguns trabalhadores com contrato de trabablho em Funções Públicas não estarem a receber os aumentos relativos à valorização das carreiras gerais (que acrescem aos aumentos transversais), citando os casos dos hospitais Amadora-Sintra, Beatriz Ângelo e de Vila Franca.



Notícia atualizada às 19:07 com mais informação.