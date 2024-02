Salário médio continua a subir menos no Estado

Salários avançaram 4% em termos reais no último trimestre do ano, com a Função Pública a ficar, de novo, para trás. Em termos anuais, a subida de 2,3% segue-se à quebra de 4%.



Os dados mais recentes refletem ganhos de poder de compra. Pedro Catarino Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt







A evolução do salário médio no setor público está desde o trimestre que terminou em agosto de 2020 constantemente abaixo da variação real no setor privado, revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



