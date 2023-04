Despesa do Estado com PRR ficou 71% abaixo do previsto para 2022

O Governo previa uma despesa de 3,2 mil milhões de euros com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 2022. Mas a previsão, inscrita no Orçamento do Estado do ano passado (OE 2022), foi demasiado otimista. Segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), da despesa prevista com o PRR, menos de um terço foi efetuada.





